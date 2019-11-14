روسيا والبرازيل تعملان على الاستثمار في كلا البلدين

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، أنهم يعملان مع البرازيل على منصة للبحث عن فرص استثمارية جذابة في كل من روسيا والبرازيل.