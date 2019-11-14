المروحية الروسية "مي 38" تدخل السوق الدولية

وسيتم عرض الطائرة ذات مقصورة متفوقة في معرض ثابت، وستشارك أيضًا في برنامج للطيران.

تم تقديم أول مروحية إنتاج مدنية Mi-38 لأول مرة في أغسطس/ آب من هذا العام في معرض موسكو الجوي "ماكس 2019"، حيث تعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليها.

وعند تطوير الأجزاء الداخلية للمروحية، تم تطبيق الحلول التقنية الحديثة في مجال السلامة والراحة. وبدلاً من الوضع التقليدي للمحركات أمام علبة السرعة الرئيسية على "مي 38" (Mi-38)، تم تنفيذ مخطط بترتيب "خلفي"، مما جعل من الممكن تقليل مستوى السحب وضوضاء الديناميك الهوائي في الكابينة، بالإضافة إلى زيادة سلامة الطائرة.

وبالإضافة إلى الأداء العالي في الطيران، تتمثل الميزة التنافسية لـ Mi-38 في تكلفتها، والتي تقارن بشكل إيجابي مع نظيراتها الأجنبية في هذه الفئة من طائرات الهليكوبتر.

يصل مدى طيران الطائرة الهليكوبتر Mi-38 الجديدة في مجال النقل إلى 1000 كيلومتر (مع خزانات وقود إضافية).

وبوزن إقلاع 15.6 طن كحد أقصى، يمكن للمروحية أن تحمل 5 أطنان من الحمولة على متنها أو على حبال خارجية.

تم تمويل البحث والتطوير كجزء من مشروع Mi-38 من قبل وزارة الصناعة والتجارة في روسيا. وقد صُممت المروحية في الأصل لتتوافق مع أحدث المعايير الواعدة والأكثر صرامة فيما يتعلق بالسلامة والاهتمام بالبيئة والضوضاء على أرض الواقع.

وتم إيلاء الاهتمام لتلبية الاحتياجات فيما يتعلق بالخصائص التقنية والتشغيلية والاقتصادية للطيران، فقد أجرى المصممون مجموعة من الأنشطة التي تستهدف المدى البعيد.

وقال وزير الصناعة والتجارة في روسيا دينيس مانتوروف: "نعمل لتوسيع القدرات التشغيلية وضمان أقصى قدر من التنوع في استخدام طائرات الهليكوبتر. ينبغي أن تكون التحسينات التي تهدف إلى ضمان التشغيل الموثوق والمريح للآلة الجديدة في المناخات الحارة والتضاريس الصحراوية ذات أهمية خاصة للمشغلين من الشرق الأوسط".

وقال سيرغي شيمزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "Rostec State Corporation" :"لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث، سيتم تقديم طائرات الهليكوبتر المدنية الخاصة بنا في معرض الشرق الأوسط. يوضح شكل ومضمون مشاركة المروحيات الروسية في معرض دبي للطيران الأساليب الجديدة لشركة "روستيك" للترويج للمنتجات المدنية عالية التقنية الروسية إلى الأسواق الخارجية بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ، ومركز التصدير الروسي".

وأردف المسؤول الروسي "نحن واثقون من أن تكنولوجيا طائرات الهليكوبتر الروسية من حيث السعر والجودة قادرة على المنافسة بنجاح في السوق العالمية".

وأضاف: "ونأمل أن تتحول تأثيرات هذه الفعالية إلى عقود حقيقية".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"مروحيات روسيا" أندري فوغينسكي "سيكون معرض دبي للطيران أول مكان أجنبي حيث سنقوم بعرض أحدث طراز من مروحيات Mi-38 ، حتى نتمكن من التحدث عن العرض العالمي الأول لهذه الطائرة".

وقال: "يمكن تشغيل Mi-38 في مجموعة واسعة من الظروف المناخية ، بما في ذلك المناخات البحرية والاستوائية والباردة. وبفضل الحلول التقنية المستخدمة ، تتفوق طائرة الهليكوبتر Mi-38 على المروحيات الأخرى من فئتها من حيث القدرة الاستيعابية وطاقة عدد الركاب وأداء الرحلة الأساسي".