تدريبات تحاكي الواقع لمنظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس- 400"

أفاد رئيس قسم التأمين للمعلومات في قيادة أسطول البحر الأسود، المقدم أليكسي رولوف، بأن الأطقم القتالية لمنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400 تريؤومف" قامت بالتدريب على صد هجوم عناصر تخريب تابعة للعدو المحتمل، تمكنت خلاله من تدمير أهدافه الجوية.

موسكو - سبوتنيك . وفي هذا الصدد قال المقدم أليكسي رولوف: "في إطار تنفيذ مناورات الدفاع الجوي، قامت كتيبة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" بالتحرك إلى المواقع المخصصة لها في المنطقة الاحتياطية. وذاك تحت حماية منظومة صواريخ الدفاع الجوي والمدافع المضادة للطائرات من طراز "بانتسير – إس". وأثناء التحرك قامت مجموعة من عناصر التخريب التابعة للعدو المحتمل بالهجوم على القافلة. وفي هذه الظروف قامت الوحدة الفرعية الخاصة بالحراسة والدفاع عن الكتيبة بالترجل والقضاء علي "العدو".

في الوقت ذاته، نجح الطاقم الخاص بمنظومة صواريخ الدفاع الجوي والمدفع المضادة للطائرات من طراز "بانتسير – إس" في اكتشاف طائرة مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض وهي مزودة بقنابل، وكان من المخطط إسقاطها على منصات إطلاق الصواريخ "إس-400."

وقامت منظومة "بانتسير – إس" بمرافقة الهدف المعادي ثم القضاء عليه.

يذكر أن كتيبة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "تريؤومف" نجحت بعد احتلال مواقعها في المنطقة الجديدة، في اكتشاف الأهداف التدريبية المخصصة لها من خلال قيامها بإطلاقات إلكترونية.

وكان الوضع أثناء التدريب أقرب ما يمكن إلى الواقع بسبب الاستخدام النشط للذخيرة الخاملة ووسائل تمثيل العبوات المتفجرة.