بوتين: الصين ترى أن الوقت لم يحن بعد للمشاركة في مفاوضات التسلح الثلاثية

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القيادة الصينية ترى أن الوقت لم يحن بعد للمشاركة في مفاوضات الصين - الولايات المتحدة - روسيا بشأن الأسلحة الاستراتيجية.

برازيليا – سبوتنيك. قال بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة بريكس: "موقف الصين هو أن إمكانات الصواريخ النووية لجمهورية الصين الشعبية بعده مختلف جداً عن إمكانات روسيا والولايات المتحدة، التي تقع في هذا الإطار، تعد القوى النووية الرائدة في العالم. لذلك السلطات الصينية تعتبر أن الوقت لم يحن بعد لمشاركة الصين في هذه المفاوضات".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرض في وقت سابق، التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة النووية من "الجيل الجديد"، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تشمل جميع أنواع الأسلحة النووية، ولم يطرح ترامب أية اقتراحات أكثر تحديداً بهذا الشأن.

من جانبها قالت الصين بأنها لا ترى أي أسباب أو شروط مسبقة، للمشاركة في مناقشة معاهدة ثلاثية محتملة حول الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا.

يذكر أن معاهدة "ستارت 3" تلزم الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية ، لدى كل طرف، إلى 1550 رأساً، و800 منصة منتشرة وغير منتشرة لإطلاق الصواريخ وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة.

وصممت الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها. وتلزم المعاهدة روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحربية مرتين في السنة. وتنتهي مدة سريان هذه الوثيقة في عام 2021.