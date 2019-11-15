لا أساس لـمحاولات توجيه الاتهام لروسيا باستخدام الصراع في ليبيا

أعلن نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي "فلاديمير جباروف"، اليوم الجمعة، أن محاولات اتهام روسيا باستخدام النزاع في ليبيا لمصالحها، وأن القوات الروسية موجودة هناك لا أساس لها من الصحة.