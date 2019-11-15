ابتكار أدوات مائدة صالحة للأكل في تشيليابينسك الروسية

تجري مختبرات جامعة جنوب الأورال الروسية أبحاث لتطوير مواد بديلة عن البلاستيك القابل للتحلل، والتي يمكن استهلاكها.

ويقوم الباحثون باستخدام نشاء البطاطس أو الحبوب، والتي يعدلها العلماء دون استخدام المواد الكيميائية، ولكن بمساعدة الموجات فوق الصوتية.

ووفقا للباحثين، يمكن استخدام النوع الجديد من البلاستيك كأغلفة كبسولات العقاقير ومواد التعبئة والتغليف أدوات مائدة ذات الاستعمال لمرة واحدة.

وقال كبير الباحثين أوديل باجل: "على أساس المواد التي ابتكرناها سيكون من الممكن تناول أدوات الطعام والأواني".

وكشف الخبير عن ميزة جديدة للمواد المبتكرة وهي قدرتها على التحلل السريع، والذي من المتوقع أن يتحلل في غضون شهر واحد فقط، مما يجعل المادة الجديدة غير ضارة من الناحية البيئية عند التخلص منها.

وقالت إيرينا بوتوكو، رئيسة قسم الأغذية والتكنولوجيا الحيوية: "إن المشكلة البيئية هي أهم تحدي يواجه البشر اليوم".