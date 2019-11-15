بوغدانوف ومستشار الأمن القومي البريطاني يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الشأن: "تم خلال الحديث بحث المسائل الراهنة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مسالة التعاون الدولي الفعال في تسوية الأزمات في ليبيا واليمن، والنزاعات الإقليمية الأخرى".
وتشهد الساحة اليمنية منذ قرابة خمس سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.
وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وبصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، بات اليمن يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.
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