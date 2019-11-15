بيسكوف: بوتين يبحث نتائج قمة "بريكس" مع مجلس الأمن الروسي

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اجتماع دوري في الكرملين مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، المسائل الملحة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أطلع الرئيس المشاركين في الاجتماع على نتائج قمة "بريكس".

موسكو– سبوتنيك. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "نوقشت القضايا الراهنة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. بوتين أطلع المشاركين بالتفصيل على نتائج قمة "بريكس" وكذلك الاتصالات الثنائية".

وحضر الاجتماع رئيس ديوان الرئاسة أنطون فاينو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، الذين رافقوا بوتين في رحلته إلى البرازيل، بالإضافة إلى وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف وممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون حماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

هذا واستضافت البرازيل قمة "بريكس"، يومي 13 و 14 تشرين الثاني/ نوفمبر. وتضم المجموعة كلاً من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب إفريقيا. وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 في المئة من سكان العالم.

وتحتل دول "بريكس" 26 في المئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.