روسيا تتخلص من زوارق حربية أوكرانية

أفادت بذلك صحيفة "كوميرسانت"، مشيرة إلى أن المقصود بالزوارق التي تقرر التخلص منها هي الزوارق التي اضطر حرس الحدود الروسي إلى إيقافها بعد أن انتهكت حرمة المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود وحاوت الدخول إلى مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر ازوف، يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. واقتادها حرس الحدود الروسي إلى ميناء كيرتش حيث تم احتجازها.

ووفق الصحيفة فإن روسيا ستحتفظ بأسلحة بحارة الزوارق الأوكرانية الذين تم إخلاء سبيلهم في سبتمبر/أيلول 2019 كدليل على ارتكاب جريمة خرق حرمة حدود الدولة.

ومثلت "حادثة كيرتش" حلقة جديدة في مسلسل استفزازات نظام الحكم الذي فرض سيطرته على أوكرانيا بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.