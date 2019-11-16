مباحثات بين وزارتي خارجية روسيا وإسبانيا حول علاقة روسيا مع الناتو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم السبت، أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، ناقش مع وزير الخارجية الإسباني فرناندو فالنزويلا، تفاعل روسيا وإسبانيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، إضافة إلى علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، عقب مشاورات بين الطرفين في مدريد:" جرى تبادل جوهري وشامل لوجهات النظر حول موضوع التعاون بين روسيا وإسبانيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، ومسائل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاستقرار الاستراتيجي ومراقبة التسلح، وآفاق حل الأزمات في ليبيا وسوريا، والوضع في أوكرانيا، وكذلك حول موضوعات جدول الأعمال الدولي ذات الاهتمام المشترك".

وذكر أن الجانبين عبروا عن ارتياحهم للحفاظ على الموقف في كلا البلدين لمواصلة الشراكات، كما يتضح من الحوار السياسي المكثف والعلاقات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع في المجال الثقافي والإنساني.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إن الدبلوماسيين أشاروا إلى ضرورة العمل على زيادة مستوى العلاقات التجارية.

وجرى اللقاء في إطار خطة التشاور السياسي الموقعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 من قبل وزيري خارجية روسيا وإسبانيا، سيرغي لافروف وجوسيب بوريل.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، بأن اللقاء بين غروشكو وفالينزويلا، جرى في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.