إطلاق أكبر علم روسي في القطب الجنوبي... صورة

قال رئيس منظمة "كل العالم" العامة وعضو نادي دراجات "الذئاب الليلية" يوري فولكوف لوكالة "سبوتنيك" أن المنظمة والنادي نشروا أكبر علم روسي بمساحة 1.4 ألف متر مربع في القطب الجنوبي.

وقال فولكوف للوكالة "وصل 10 أشخاص إلى القطب الجنوبي، حيث استغرق الوصول إلى هناك عدة أيام، وأمضينا الليلة على الشاطئ، في قاعدة مهجورة".

ووفقا له فإن القطب الجنوبي هو النقطة الأخيرة في الفعالية التي تنظمها المنظمة والنادي.

"Ночные волки" и организация "Все миры" развернули самый большой российский флаг в Антарктиде pic.twitter.com/SRuxICEyCs — Путин говорит (@CzarSays) November 16, 2019

وكجزء من الفعالية، فقد تم رفع العلم الذي يبلغ مساحته 1423 مترا مربعًا في السماء بمساعدة اثنين من البالونات، على الجليد في القطب الشمالي، وكامشاتكا، وبحيرة بايكال، وفي موسكو وفي شبه جزيرة القرم.