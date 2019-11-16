إطلاق أكبر علم روسي في القطب الجنوبي... صورة

وقال فولكوف للوكالة "وصل 10 أشخاص إلى القطب الجنوبي، حيث استغرق الوصول إلى هناك عدة أيام، وأمضينا الليلة على الشاطئ، في قاعدة مهجورة".
ووفقا له فإن القطب الجنوبي هو النقطة الأخيرة في الفعالية التي تنظمها المنظمة والنادي.
"Ночные волки" и организация "Все миры" развернули самый большой российский флаг в Антарктиде pic.twitter.com/SRuxICEyCs— Путин говорит (@CzarSays) November 16, 2019
وكجزء من الفعالية، فقد تم رفع العلم الذي يبلغ مساحته 1423 مترا مربعًا في السماء بمساعدة اثنين من البالونات، على الجليد في القطب الشمالي، وكامشاتكا، وبحيرة بايكال، وفي موسكو وفي شبه جزيرة القرم.
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