روسيا تسلم الهند منظومات "إس-400" بحلول 2025

أعلن رئيس شركة "روستيخ" سيرغي تشيميزوف، أن روسيا بدأت بإنتاج أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" للهند، وسيتم تنفيذ العقد وتسليم المنظومات بحلول عام 2025.

وقال تشيميزوف للصحفيين خلال معرض دبي للطيران: لا أريد تحديد المبلغ لكن تم سداد جزء منه مقدما، ولقد بدأنا تصنيع المنظومات وسيتم تنفيذ العقد وفقا للجدول الزمني وتم تحديد عام 2025 لانتهاء موعد تنفيذه".

وأعلنت نيودلهي عزمها على شراء "إس-400" مرة أخرى في عام 2015. تم توقيع عقد توريد نظام صواريخ تريومف المضادة للطائرات بقيمة 5.43 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند العام الماضي.

في سياق متصل، قال مدير شركة "روس أوبورون إسبورت"، ألكسندر ميخييف، أنه سيتم توقيع عقد توريد ومكان إنتاج طائرات الهليكوبتر Ka-226T لوزارة الدفاع الهندية في الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف رئيس روستيخ: من المحتمل أن تفكر الهند والإمارات بجدية لشراء مقاتلات من طراز سو-57 من الجيل الخامس.