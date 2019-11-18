الخارجية الروسية تعليقا على تحسن العلاقات مع لندن: كل شيء في أيدي الشعب البريطاني

أعلن مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيليايف، اليوم الإثنين، أنه من الصعب التحدث عن آفاق تحسن العلاقات بين موسكو ولندن بعد الانتخابات البريطانية، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة للتعاون بقدر استعداد شركائها له.

وأشار المتحدث إلى أن المشكلة الرئيسية لدى البريطانيين في الوقت الحالي، هي عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

موسكو - سبوتنيك. وقال بيليايف مجيبا على سؤال ما إذا كان يتوقع تحسن العلاقات بين البلدين بعد الانتخابات البرلمانية البريطانية: "من الصعب التحدث حول آفاق تحسن العلاقات. يمكن القول بأن مبدأ سياستنا الخارجية يتمثل في أننا مستعدون للتعاون مع الشركاء الأجانب بقدر استعدادهم للتعاون معنا. ليس لدينا نهج تتضمن أطراف نرغب بالتعاون معها وأطراف لا نرغب بالتعامل معها. لذلك كل شيء، في المقام الأول، في أيدي البريطانيين".

وقال في هذا الصدد: "أعتقد أن الإمكانات، على الأرجح، ستكون مسخرة ليس للانتخابات بل "بريكست". لأنه الآن ليس لدى البريطانيين قوة أو قدرة على القيام بأشياء أخرى. ما هو "بريكست" وكيف سيتم، من الظاهر، حتى هم لا يعلمون".

هذا ووافق البرلمان البريطاني، سابقاً، على إجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إليها. ووافقت المعارضة على ذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على تأجيل "بريكست" لـ 3 أشهر، حتى 31 كانون الثاني/يناير.