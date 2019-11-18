بيسكوف: تقييم نتائج تحقيق تحطم الطائرة الماليزية يأتي بعد التأكد من صحتها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأنه في الكرملين لا يستطيعون تقييم النتائج الجديدة للجنة التحقيق المشتركة قبل التأكد من مصداقيتها، مضيفاً بأنه ليس في صورة المباحثات بين مساعد الرئيس الروسي، فلاديسلاف سوركوف، وممثلي دونباس.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "لا نستطيع أن نقيم نتائج التحقيقات الجديدة قبل الاطلاع على موثوقيتها".

ورداً على طلب التعليق على تقارير تزعم اعتراض مباحثات بين ممثلي دونباس ومساعد الرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف: "ليس بإمكاننا تقييم نوعية ومصداقية هذه المعلومات، لذلك، ليس بإمكاننا التعليق".

ولم يرد بيسكوف على سؤال ما إذا كانت هناك مفاوضات بين سوركوف وممثلي دونباس، موضحاً أنه لا يعرف "عن أي مباحثات يدور الحديث".

هذا وكان فريق التحقيق المشترك، قد أصدر في وقت سابق من اليوم الخميس، بيانات جديدة عن تحطم طائرة بوينغ الماليزية في الجو بشرق أوكرانيا في عام 2014.

ويذكر أن طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك، يوم 17 تموز/يوليو 2014. ولقي ركاب الطائرة والبالغ عددهم 298، مصرعهم 193 منهم يحملون الجنسية الهولندية . واتهمت كييف قوات الدفاع الشعبي في إقليم دونباس بإسقاط الطائرة، ولكن القوات المذكورة نفت امتلاكها وسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.

