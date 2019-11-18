بوتين يناقش الوضع في سوريا مع نظيره الفرنسي

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في سوريا.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الكرملين، اليوم الإثنين: "خلال مناقشة الوضع في سوريا، أكد القادة على أهمية عمل اللجنة الدستورية، وكذلك تنظيم المساعدات الإنسانية لسوريا".

وأضاف البيان، كذلك أكد الطرفان على تعزيز التنسيق بين وزارات الدفاع لمواجهة تهديد الإرهاب.

وتابع البيان : "تم الاتفاق على مزيد من التنسيق بين الإدارات العسكرية في روسيا وفرنسا من أجل مواجهة التهديد الإرهابي في المنطقة بشكل فعال".

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المحادثة جرى التطرق إلى بعض القضايا الراهنة للحوار الروسي الفرنسي ، وتم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الاتصالات في أشكال مختلفة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط، عقب ست ساعات من المفاوضات، وصفها بوتين بـ "المهمة جداً، إن لم تكن بالغة الأهمية، لإنهاء وضع متوتر جدا على الحدود السورية التركية".