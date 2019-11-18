مينسك وموسكو لا تخططان لتعديل خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ معاهدة الاتحاد

وتحيي بيلاروس وروسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر، الذكرى العشرين لتوقيع اتفاقية إنشاء دولة الاتحاد. وقد اقترح رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، بحلول هذا الموعد اعتماد برنامج لتعميق التكامل. وقد قام رئيسا وزراء البلدين بالتوقيع بالأحرف الأولى على برنامج التكامل، في 6 أيلول/سبتمبر، حيث اعتمدت قائمة من " 31 خارطة طريق" في مختلف المجالات، والمشاريع المقرر تنفيذها بحلول تشرين الثاني/نوفمبر.
إلى ذلك، أعلن رئيس وزراء بيلاروس، سيرغي روماس، أنه بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر ستقدم إلى رئيسي البلدين مسودات خارطة الطريق لتطوير التكامل. ومن المقرر عقد اجتماع مشترك لمجلسي الوزراء، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، موضحا أن خرائط الطريق سيتم توقيعها، فقط في حال أخذ مصالح الجمهورية بعين الاعتبار.
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