مينسك وموسكو لا تخططان لتعديل خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ معاهدة الاتحاد

موسكو - سبوتنيك . وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في ختام محادثات مع نظيره البيلاروسي، فلاديمير ماكي "فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت هناك تعديلات في برنامج السياسة الخارجية فيما يتعلق بتطوير برنامج آخر، برنامج إجراءات لتنفيذ الاتفاق على إنشاء دولة الاتحاد، فإن الجواب هو لا. لم تكن هناك تعديلات، وكما أفهمها لا توجد خطط لتعديل البرنامج الذي يجري وضعه لتنفيذه أحكام معاهدة دولة الاتحاد، هذا يتوقف على ما نقوم به اليوم. وتنسيق سياستنا الخارجية موضوعي ولا علاقة له بالروابط المصطنعة".

وتحيي بيلاروس وروسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر، الذكرى العشرين لتوقيع اتفاقية إنشاء دولة الاتحاد. وقد اقترح رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، بحلول هذا الموعد اعتماد برنامج لتعميق التكامل. وقد قام رئيسا وزراء البلدين بالتوقيع بالأحرف الأولى على برنامج التكامل، في 6 أيلول/سبتمبر، حيث اعتمدت قائمة من " 31 خارطة طريق" في مختلف المجالات، والمشاريع المقرر تنفيذها بحلول تشرين الثاني/نوفمبر.

إلى ذلك، أعلن رئيس وزراء بيلاروس، سيرغي روماس، أنه بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر ستقدم إلى رئيسي البلدين مسودات خارطة الطريق لتطوير التكامل. ومن المقرر عقد اجتماع مشترك لمجلسي الوزراء، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، موضحا أن خرائط الطريق سيتم توقيعها، فقط في حال أخذ مصالح الجمهورية بعين الاعتبار.