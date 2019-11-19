توطين إنتاج مكونات مقاتلة الجيل الخامس في بلدان تهتم بـ"سوخوي 57"

لا تستبعد روسيا إمكانية إنتاج بعض مكونات طائرة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات خارج روسيا.

وكشف سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع التكنولوجيا المتطورة في روسيا وتتبع لها شركة تصدير الأسلحة الروسية، للصحفيين خلال معرض دبي للطيران الذي افتتح يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن روسيا مستعدة لتصدير طائرات "سو-57" إلى بلدان تهتم بها.

وليس هذا فقط، بل تبدي روسيا الاستعداد لتوطين إنتاج بعض مكونات هذه الطائرة في بلدان تهتم بمقاتلة الجيل الخامس الروسية وتقدر على ذلك، وقد اقترحت ذلك على الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا وفقا لما قاله رئيس شركة "روستيخ".

وتعرض روسيا نسخة مخصصة للتصدير من طائرة "سو-57" في معرض دبي للطيران.

وتعتبر طائرة "سو-57" من أفضل مقاتلات الجيل الخامس في العالم إن لم تكن أفضلها. ومن أهم مميزات هذه الطائرة القدرة الفائقة على المناورة وإمكانية التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت دون حارق لاحق، وتوزُّع أجهزة الرادار في كل أنحاء جسم الطائرة.

وتعتبر طائرة "إف-35 الأمريكية الطائرة الوحيدة التي تمثل الجيل الخامس من المقاتلات في سوق العالم الآن.