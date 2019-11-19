تلقيب أخطر قاذفة في العالم بـ"صغير البط الفتاك"

أعلن ذلك ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت) خلال معرض دبي للطيران، مشيرا إلى أن ممثلي بعض البلدان الراغبة في شراء قاذفات "سو-32" طاروا على هذه الطائرة للتأكد من قدراتها.

ولم يعلن مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية أسماء مشتري طائرات "سو-32" المحتملين.

وتنتمي طائرة "سو-32"، وهي نسخة مخصصة للتصدير من طائرة "سو-34"، إلى الجيل الرابع++ من الطائرات القاذفة، ودخلت حيز الخدمة في روسيا في عام 2014. واشتركت طائرات من هذا الطراز في الحرب ضد الإرهاب في سوريا.

ومن مميزاتها أنها تستطيغ التحليق إلى مسافة 4000 كيلومتر بسرعة أقصاها 1.9 ألف كيلومتر في الساعة، وتقدر على حمل 8 أطنان من القنابل والصواريخ، وتستطيع استخدام 16 نوعا من أسلحة الدقة العالية الموجهة و19 نوعا من الأسلحة غير الموجهة.

ولا تكتفي طائرة "سو-32" بضرب الأهداف الثابتة، بل تستطيع أن تكتشف وتتعقب وتدمر أهدافا متحركة.

ونظرا لقدراتها سمّاها خبراء الغرب "صغير البطّ الفتاك"، ومنحوها لقب أخطر قاذفة في العالم.