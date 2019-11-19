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12:56 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    لقاء وزيري خارجية روسيا والبحرين

    وزير خارجية البحرين يبحث في موسكو مع نظيره الروسي الأوضاع السياسية في المنطقة

    © Sputnik . Anton Denisov
    روسيا
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    أكد سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية بلاده سيبحث في موسكو مع نظيره الروسي، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها ودعمها، والأوضاع السياسية في المنطقة وتطوراتها.

    موسكو - سبوتنيك. وقال الساعاتي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "سيصل معالي وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إلى موسكو في زيارة رسمية بدعوة من وزير الخارجية الروسي، السيد سيرغي لافروف، وسيعقد معه محادثات ثنائية يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها ودعمها، وكذلك الأوضاع السياسية في المنطقة وتطوراتها، وطبعا العلاقة بين البلدين تتطور بشكل كبير ومطرد خلال السنوات الأخيرة الماضية، بفضل توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه فخامة الرئيس فلاديمير بوتين".

    وأوضح السفير أن "العلاقات تتطور في مختلف المجالات وبالتحديد في المجالات الثقافية والتجارية والسياحية، حيث استؤنفت مؤخراً في شهر أكتوبر الماضي، الرحلات السياحية المنتظمة بين مملكة البحرين وروسيا، حيث تنظم إحدى شركات السياحية رحلتين "تشارتر" أسبوعيا إلى مملكة البحرين تحمل حوالي 400 مسافر، ونأمل أن عدد السياح هذا العام سيصل إلى اكثر من 20 ألف مسافر".

    وأضاف الساعاتي: "ستكون هناك مشاركة من مملكة البحرين في منتدى روسيا والعالم الإسلامي في بشكرتستان في 27 نوفمبر، وسيشارك رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، وأيضا سنناقش خلال هذا المنتدى العلاقات بين روسيا وملكة البحرين والعالم الإسلامي بشكل عام وخاصة أن هناك مشاريع مشتركة قائمة الآن بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية إلى جانب تبادل الوفود".

    Manama, Bahrain. (File) البحرين المنامة
    CC BY-SA 4.0 / Wadiia / Manama
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    وتابع قائلا: "سيفتتح يوم 25 نوفمبر في المنامة، معرض "صنع في روسيا"، سيكون معرض يشارك فيه حوالي 30 شركة من مختلف مناطق روسيا، في مجالات الأغذية والصناعات الدوائية والنسيج والتكنولوجيا، سيأتي من روسيا نائب رئيس الغرفة الفدرالية السيد دميتري دميتريف، وأيضا سيكون تحت رعاية رئيس مجلس شورى المفتيين في روسيا السيد راوي عين الدين، وسيفتتح المعرض رئيس الشؤون الإسلامية في البحرين، الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد".

    وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيبحث في موسكو، مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، المسائل الملحة لتطوير العلاقات بين البلدين.

    ويذكر في سياق متصل، أن العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تشهد تطورا متواصلا، حيث وقّع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في كثير من المجالات، من بينها اتفاقية للتعاون بين جامعتي البحرين وموسكو الحكومية للعلاقات الدولية، واتفاقية للتعاون العسكري التقني، وتأسيس مجلس أعمال بحريني - روسي مشترك.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, البحرين
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