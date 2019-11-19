وكالة السياحة الروسية توصي الشركات السياحية بإيقاف بيع الرحلات إلى سوريا

أوصت وكالة السياحة الفيدرالية منظمي الرحلات السياحية بوقف بيع الرحلات إلى سوريا إلى أن يصبح الوضع في البلاد طبيعيًا، والروس الامتناع عن السفر إلى هذا البلد، وفقًا لتقارير الموقع الإلكتروني للوكالة.

يتم إعطاء التوصية هذه "من أجل ضمان سلامة السياح الروس."

وجاء على موقع الوكالة ينصح السياح الروس الموجودين في سوريا مع الأخذ بالاعتبار قيود إمكانيات مساعدة القنصلية، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن الشخصي، وكذلك توخي الحذر الشديد في تصرفاتهم وتحركاتهم في جميع أنحاء سوريا.

وقالت الوكالة: "إلى منظمي الرحلات السياحية الروس ووكلاء السفر: تعليق الترويج لبيع المنتجات السياحية وبيعها، وكذلك بعض الخدمات السياحية في سوريا، حتى يتم تطبيع الوضع في البلاد، ومن الضروري، إخبار السياح الروس اللذين أبرموا أو يخططون لإبرام اتفاقات بشأن بيع المنتجات السياحية إلى سوريا حول الوضع الحالي في البلاد، وإجراء تعديل أو إنهاء العقد وفقا للمادة".

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، كتبت "كوميرسانت" أنه بعد مرور ثماني سنوات على بداية الأزمة السياسية في سوريا، بدأ تدفق السياح في الانتعاش: قام اثنان من منظمي الرحلات السياحية الروس "ميراكل" و"كليمنجارو" على الفور ببيع الرحلات المنظمة إلى البلاد. في غضون ذلك، أوضحت "ميراكل" لوكالة "سبوتنيك" أن الشركة لم ترسل الروس حتى الآن إلى سوريا، ويمكن أن تتم أقرب جولة منظمة في موعد لا يتجاوز مارس/آذار 2020.