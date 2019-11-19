روسيا توصي رعاياها بالامتناع عن السفر إلى ليبيا واليمن بغرض السياحة

أوصت الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة "روس توريزم"، اليوم الثلاثاء، مواطني روسيا الاتحادية، بالامتناع عن السفر إلى ليبيا واليمن بهدف السياحة، حتى استتباب الأمن، وعودة الحياة الطبيعية فيهما.

موسكو - سبوتنيك. كما دعت "روس توريزم" السياح الروس الذين يتواجدون في الدول التي تشهد توترات وأزمات إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لضمان أمنهم الشخصي، وكذلك توخي الحذر الشديد في تصرفاتهم وتحركاتهم، لافتة إلى الدور الهام الذي تمارسه القنصليات الروسية في تقديم المساعدات اللازمة لمواطنيها.

وأوصت الوكالة الفدرالية الروسية للسياحة "روس توريزم" منظمي الرحلات السياحية، بتعليق بيع الرحلات السياحية، إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة كسوريا وليبيا واليمن، حتى استتباب الأمن فيها، وعودة الحياة إلى طبيعتها.