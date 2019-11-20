إمكانيات نمو الاقتصاد الروسي تبقى محدودة من دون إصلاحات هيكلية

أعلن رئيس غرفة المحاسبة الروسية، أليكسي كودرين، اليوم الأربعاء، أن إمكانيات نمو الاقتصاد الروسي ستظل محدودة بمعدل 1.5% سنويًا، من دون إصلاحات هيكلية ومؤسسية إضافية.

موسكو - سبوتنيك. قال كودرين في منتدى الاستثمار في روسيا: "عند الحديث عن إمكانيات النمو الاقتصادي، أرى أن التحديات الرئيسية هي أننا نمر حاليًا بإصلاحات مؤسسية هيكلية، أي أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي لا تغطيها بالكامل الخطوات، بما في ذلك الحكومية في المقام الأول".

ووفقا لكودرين، فإن إمكانيات النمو الاقتصادي في روسيا دون تغيرات إضافية ستبقى حوالي 1.5% سنوياً.

وأكد كودرين أنه من بين التحديات الرئيسية التي تواجه نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عدم وجود إصلاحات مؤسسية هيكلية، فإن هناك انخفاضًا أيضًا في عدد السكان بسن العمل، وحصة منخفضة نسبيًا من الإنفاق الحكومي على التعليم وسوء مناخ الاستثمار.

وأشار كودرين إلى أن إنتاجية العمالة في روسيا تبلغ الآن نصف متوسط ​​إنتاجية الاتحاد الأوروبي، وهذا يشير إلى احتياطيات جيدة للنمو الاقتصادي، والمشاريع الوطنية، لها أهداف إيجابية لكن حجمها لا يكفي لعكس الاقتصاد بأكمله.

يذكر أنه وفقاً لتوقعات الحكومة الروسية، سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2019، إلى 1.3 في المئة.