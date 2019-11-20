بوتين: روسيا تؤثر بشكل أكبر على سوق النفط العالمي عبر التعاون مع المنتجين الرئيسيين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تؤثر على سوق الطاقة العالمية، ولكن التأثير الأكبر لا يتحقق إلا بالتعاون مع المنتجين الآخرين.

وقال بوتين خلال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي": "روسيا تؤثر على سوق الطاقة العالمية، وتؤثر بشكل حاسم. ولكن أعظم تأثير نحققه عندما نعمل مع الشركاء المنتجين الآخرين. والخطوات المنسقة وحدها هي التي تحقق التأثير الأمثل لأسواق الطاقة في العالم".

كما أشار إلى أن روسيا ستواصل العمل في هذا الاتجاه مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج ودول "أوبك".

وأضاف بوتين: "يوجد لدينا هنا خلافات بشأن بعض العناصر الثانوية، ولكن بصفة عامة لدينا مهمة مشتركة. ويتمثل التحدي في ضمان أن تكون السوق متوازنة، وأن تكون مقبولة لكل من المنتجين والمستهلكين. والأهم من ذلك، وأريد أن أشدد عليه بحيث يمكن التنبؤ به".

كما اعترف بوتين أنه بعد فرض العقوبات الأولى ضد روسيا شعر بالقلق، لكن روسيا نجحت في إحلال الواردات في قطاعات مختلفة.

وقال بوتين: "يمكنني أن أقول بصدق وعلناً: بعد اتخاذ أول خطوات في قائمة العقوبات، شعرت ببعض القلق".

وأشار الرئيس إلى أن العقوبات ضد روسيا فرضت عليها العمل على إحلال الواردات في القطاعات التي تشكل اهتماماً وطنياً والمتعلقة بأمن البلد".