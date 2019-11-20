بوتين: بعد أول عقوبات كنت قلقا لكن روسيا حققت نجاحات في إحلال الواردات

أقرّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه شعر بالقلق بعد فرض العقوبات الأولى على روسيا، لكن روسيا حققت نجاحا كبيرا في إحلال الواردات في قطاعات مختلفة.

موسكو - سبوتنيك. قال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي "روسيا تنادي": "يمكنني أن أقول بصدق وعلناً: بعد اتخاذ أول خطوات في قائمة العقوبات، شعرت ببعض القلق".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العقوبات ضد روسيا فرضت عليها العمل على إحلال الواردات في القطاعات المتعلقة بالمصالح الوطنية وأمن البلاد".

وأضاف بوتين "لقد تم اتخاذ خطوة كبيرة وجادة للغاية لتعميق سيادتنا الاقتصادية والتكنولوجية. وبهذا المعنى، فإن كل هذه القيود عادت بالفائدة على اقتصادنا".

وعقب عودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في 2014. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا التي تسري حتى 31 كانون الثاني/ يناير عام 2020. وتشمل العقوبات أشخاصا وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، وردا على ذلك اتخذت موسكو تدابير جوابية وقامت باتباع نهج إحلال الواردات، معلنة في أكثر من مناسبة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات.