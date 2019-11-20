بوتين: روسيا مهتمة ببقاء الاتحاد الأوروبي وتريد التعامل مع شريك واضح

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا مهتمة بالحفاظ على الاتحاد الأوروبي، وتريد التعامل مع شريك واضح وتراقب بقلق الأحداث الجارية هناك.

موسكو - سبوتنيك. قال بوتين في منتدى "روسيا تنادي": "نحن نريد أن نتعامل مع شريك يمكن التنبؤ به وواضح، إننا نراقب بقلق ما يحدث هناك. جزء كبير من احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية مقوم باليورو. فعلى الرغم من انخفاض التبادل التجاري بعد قرارات العقوبات المختلفة، وانخفاض التجارة، لدينا الآن نحو 300 مليار، وكان 450 مليار. والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري واقتصادي بالنسبة لنا. لذلك، نحن مهتمون بالحفاظ على كل شيء وعلى عمله بفعالية".

وعقب عودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في 2014. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا التي تسري حتى 31 كانون الثاني/ يناير عام 2020.

وتشمل عقوبات أشخاصا وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، وردا على ذلك اتخذت موسكو تدابير جوابية وقامت باتباع نهج إحلال الواردات، معلنة في أكثر من مناسبة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات.