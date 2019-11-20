بوتين: زيلينسكي يريد تغيير الوضع في أوكرانيا نحو الأفضل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يريد تغيير الوضع في أوكرانيا نحو الأفضل وأن خطوات حقيقية من أجل فصل القوات والعتاد قد اتخذت في إقليم دونباس.

موسكو - سبوتنيك. قال بوتين، خلال المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي": "برأيي، يريد [زيلينسكي] حقا تغيير الوضع للأفضل، بما في ذلك في دونباس. لا أعرف كم هو قادر على القيام بذلك. ومع ذلك، فقد اتخذت بعض الخطوات الإيجابية: أقصد الفصل بين القوات والعتاد في بلدتين، على الرغم من أن الجيش أعلن أمس أن القصف من الجانب الأوكراني مستمر".

وفي سياق متصل لفت بوتين إلى أن مستقبل تطور العلاقات بين روسيا وأوكرانيا يعتمد إلى حد كبير على كييف.

وقال بهذا الخصوص: "ما هي آفاق تطوير علاقاتنا المشتركة بين الدولتين؟ سيعتمد ذلك إلى حد كبير على الجانب الأوكراني. نرى أن هناك قضايا تطرح باستمرار، التي من وجهة نظر التسوية في دونباس، نعتبرها غير مقبولة وغير مجدية".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد تجاوز عدد ضحايا هذا النزاع 13 ألف مدني.