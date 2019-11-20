وفد من وزارة الدفاع الروسية: تم تخصيص مخابز ممتازة  للقوات الروسية في حميميم

قام أعضاء المجلس العام التابع لوزارة الدفاع الروسية بزيارة إلى سوريا من 7 إلى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتعرف أعضاء المجلس على ظروف المعيشة في قاعدة حميميم الجوية من خلال تنظيم رحلة إلى القاعدة وإلى المركز اللوجستي للبحرية التابعة لروسيا الاتحادية في ميناء طرطوس.

وصرح رئيس المجلس العام في وزارة الدفاع الروسية، رئيس تحرير صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" بافل غوسيف في حديث لـ"سبوتنيك": "نحن فخورون بما تفعله وزارة الدفاع لقواتنا. كل شيء جيد... الغذاء والسكن. في القاعدة هناك غسالات، وتلفزيون، وحمامات، وحتى ملابس مصممة خصيصًا للمناخ الحار. أما المخابز فهي كبيرة وموجودة في كل مكان، لو تذوقها السكان المحليون لحسدوهم."

وأشارغوسيف إلى مزاج العسكريين في القاعدة وقال: "دائما مزاجهم جيد... الجنود المتعاقدون فقط يأتون للخدمة هناك، لتحقيق المجد لروسيا ولقواتنا المسلحة لسنوات عديدة أخرى، فهم يخدمون لمدة 3-4 أشهر، حيث يخضعون لتدريبات عسكرية يومية... إنها مدرسة رائعة وتجربة ستبقى ذكراها مدى الحياة. قواتنا تحارب الإرهاب."

وتابع بقوله: "زرنا المكتبة، حيث يرتادها 200 شخص يوميًا. كما يتم عرض الأفلام في السينما كل مساء. كما يوجد في القاعدة مركز لإعادة التأهيل النفسي، حيث يقدم أخصائيون ممتازون المساعدة اللازمة للعساكر. ناهيك عن وجود مركز طبي ممتاز. حيث يتم الاعتناء بصحة الجنود خاصة في الجو الحار".