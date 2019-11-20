اللجنة الروسية - الصينية للتعاون في مجال الاستثمار تنعقد في بكين الأسبوع المقبل

يشارك النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في الاجتماع الدوري للجنة الروسية - الصينية للتعاون في مجال الاستثمار في بكين الأسبوع المقبل.

موسكو - سبوتنيك. قال نائب وزير المالية الروسي أنريه كروغلوف، اليوم الأربعاء، على هامش المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي": "الصين هي المرحلة المقبلة، سيعقد الأسبوع المقبل [الاجتماع الدوري للجنة الروسية الصينية للتعاون في مجال الاستثمار] برئاسة انطون سيلوانوف، في بكين."

وحول الموضوعات التي ستناقش، أوضح نائب وزير المالية الروسي أنه في الأساس سنناقش مشاريع الاستثمار المباشر، وتم في هذا الصدد توقيع اتفاق بشأن التسويات المالية الثنائية بالعملات الوطنية في الخامس من الشهر.

الآن نحن نعمل على تطوير هذا الاتجاه، ونأمل أن نعمل على حل هذه المسألة، وسيتم فتح المزيد من الحسابات بـالروبل و اليوان وسيتم إنشاء نظام لتحويل الأموال بين البلدين.

وتوصلت روسيا والصين والهند، الأعضاء في "بريكس"، إلى طريقة لتسوية الحسابات التجارية البينية عبر ربط أنظمة الدفع في البلدان الثلاثة ببعضها البعض من خلال شبكة اتصالات مالية آمنة وسيساهم الربط في تعزيز التجارة بين الدول، حيث سيسهل المعاملات المالية ويحفز المدفوعات بالعملات الوطنية في التجارة الخارجية.