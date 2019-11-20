إعادة انتخاب روسيا عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو

احتلت روسيا من جديد مقعدا في هيئة العمل الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المجلس التنفيذي، وذلك عقب تصويت جرى خلال الدورة الأربعين للمؤتمر العام للمنظمة.

باريس – سبوتنيك. وخلال التصويت حصلت روسيا الاتحادية على 152 صوتا، وكذلك المجموعة البولندية (152 صوتا)، فيما حصلت - بلغاريا وصربيا - على 158 صوتا. وامتنعت خلال التصويت إحدى الدول الأعضاء في اليونسكو عن الإدلاء بصوتها، كما تم إبطال اقتراعين آخرين.

يشار في هذا الصدد، إلى أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، أعيد انتخاب روسيا لعضوية المجلس التنفيذي مدة أربع سنوات، كما ترأست المجلس التنفيذي لليونسكو في 2009 - 2011.

المجلس التنفيذي، هو بمثابة مجلس إدارة لليونسكو. فهو يحضر أعمال المؤتمر العام ويسهر على حسن تنفيذ قراراته. وتستمد مهام المجلس التنفيذي ومسؤولياته بصورة رئيسية من الميثاق التأسيسي ومن النظم والتوجيهات التي يصدرها المؤتمر العام. كما أن بعض قرارات المؤتمر العام تكمل هذه القواعد.

ويكلف المؤتمر العام، مرة واحدة كل عامين، المجلس التنفيذي بمهام محددة. كما تُستمد بعض صلاحياته الأخرى من اتفاقات مبرمة بين اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية.

والمؤتمر العام هو الذي ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم 58 عضواً. ويعتمد اختيار ممثلي الدول الأعضاء بصورة رئيسية على تنوع الثقافات التي يمثلونها وعلى أصولهم الجغرافية، وتجري عمليات تحكيم معقدة للتوصل إلى توازن فيما بين مختلف مناطق العالم، كما يشار إلى أن المجلس التنفيذي يجتمع مرتين في السنة.