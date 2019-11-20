وزيرا الطاقة الروسي والإيراني يبحثان في موسكو غدا التعاون التجاري والاقتصادي

أفادت السفارة الإيرانية لدى روسيا، اليوم الأربعاء، أن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، سيصل غداً الخميس إلى موسكو لعقد اجتماع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك.

موسكو/ طهران - سبوتنيك. وجاء في تدوينة للوزارة على قناتها في "تلغرام": سيصل الوزير إلى موسكو على رأس الوفد يوم الخميس وسيلتقي مع نوفاك. سيتناول الاجتماع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أعقاب الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي بين إيران وروسيا في حزيران/ يونيو الماضي".

بدورها ، ذكرت وكالة "إيرنا" للأنباء، أن الوزير سيتوجه إلى موسكو لمناقشة مسألة منح روسيا قرضا لإيران بقيمة 5 مليارات دولار.

ونقلت الوكالة عن أردكانيان قوله: "تمت الموافقة على مسألة منح هذا القرض من قبل البرلمان قبل عدة سنوات. في البداية، تم التخطيط لمشروعين مهمين - محطة كهرباء "تشيريك" بطاقة 1400 ميغاواط بقيمة 1.2 مليار دولار، وكهربة طريق سكك حديد "غارمسار - إنتش بورون" بقرض بقيمة نحو مليار دولار. وتم التفاوض على هاتين المسألتين وتوقيع الاتفاقيات".

وأضاف أردكانيان "أما بالنسبة إلى القرض المتبقي حتى السقف البالغ 5 مليارات، فتمت دراسته بشكل نشط خلال العام الماضي، مما أدى إلى الموافقة على المشروعات التي اقترحناها خلال الأسبوعين الماضيين" ، مشيرًا إلى أن المشروعات تمت الموافقة عليها خلال اجتماع حكومي الأسبوع الماضي.

ووفقا له ، فإن أحد المشاريع يتعلق بالنقل والنقل في المناطق الحضرية ، أي حوالي ألفي عربة مترو أنفاق، بينما يخص الآخر مسألة سكة حديد "زاهدان-بيرجاند".

وذكر التلفزيون الإيراني أنه سيتم تخصيص جزء آخر من القرض لمشاريع وزارة الطاقة الإيرانية ، مثل زيادة طاقة محطة كهرباء "غيتفاند" من 1000 ميغاواط إلى 1640 ميغاواط ، بالإضافة إلى محطة "رامين" للطاقة في الأهواز.