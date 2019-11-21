نصف هجمات الهاكرز ضد روسيا مصدرها الولايات المتحدة

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، اليوم الخميس، أن حوالي 55 بالمئة من هجمات الهاكرز ضد روسيا، تأتي من أراضي الولايات المتحدة، بينما تسجل هجمات مماثلة من روسيا ضد الولايات المتحدة بنسبة 2-3 بالمئة، مشيراً إلى مليارات الهجمات الإلكترونية التي تستهدف روسيا.

موسكو - سبوتنيك . وقال كليموف لوكالة "سبوتنيك": "كل عام يتغير هذا الرقم. عندما بدأنا الرصد، كان حوالي 42-43 بالمئة. الآن، وفقا لبعض التقارير، يقدر بـ53-56 بالمئة من أراضي الولايات المتحدة ككل، وبالتالي نحن لا نقول إن هذا كله يتم على وجه التحديد من قبل وكالة المخابرات المركزية أو وزارة الخارجية. وفي المقابل من أراضي روسيا إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية يتم الكشف عن حوالي 2-3 بالمئة، وهذا يتوافق تقريبا مع نسبة سكاننا على نطاق عالمي".

وأشار إلى أن الحديث يدور حول هجمات، ضد الهيئات الحكومية الروسية، وضد "البنية التحتية الحساسة" وضد عدد من المنظمات العامة.

ووصف كليموف هذا الأمر يستعرض على أنه برغم أن الولايات المتحدة "ليس لديها أكثر من نصف سكان العالم"، ولكن في الوقت نفسه، فإن حجم وشدة الهجمات "يأتي من هناك بشكل كبير"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات "مستمرة".

وأوضح رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي أنه "قبل الانتخابات الإقليمية [الروسية] كانت هناك موجة من هذه الهجمات على موارد لجنة الانتخابات المركزية. وبطبيعة الحال، عندما انتهت الانتخابات، يغيرون هناك الجهات المستهدفة، لكن في العام كله نتحدث عن مليارات الهجمات، ليس هجومين، ولا ثلاثة، ولا 200، ولا 300، ولا مليون".