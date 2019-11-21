لافروف: تصريحات بومبيو حول الاستيطان الإسرائيلي تؤدي إلى طريق مسدود

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي، بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية تتناقض مع جميع القرارات ذات الصلة وتؤدي بالموقف إلى طريق مسدود، في إشارة إلى تصريحات حول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف: "إن التصريحات مثل تلك التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي بأن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، تتعارض بشكل مباشر مع جميع القرارات القائمة التي وقعت عليها جميع دول العالم، وهي تؤدي إلى حد كبير إلى طريق مسدود".