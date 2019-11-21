بيسكوف يعلق على صلة القوات الروسية في سوريا بفيديو يظهر مقتل أحد المواطنين السوريين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الفيديو المنشور في وسائل إعلام عن مقتل مواطن سوري، لا يمت بصلة للعملية العسكرية الروسية في سوريا، ولا للقوات الروسية الموجودة هناك.

حلب - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على ما نشر في فيديو، نشرته صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية، يظهر فيه بعض الأشخاص من متحدثي اللغة الروسية في زي عسكري، يقومون بضرب وقتل شخص يرجح بأنه عربي ويقطعون أعضاءه، "أولا، أنا لا أعلم عم تتحدثون، لكن وفقا لما قلتموه، على شاكلة "يبدو"، و"احتمال"، وما إلى ذلك، أنا على يقين أن هذا لا يمت بصلة لعملية القوات العسكرية الروسية في سوريا".

وأضاف: "في هذه الحالة، أي مخاوف من تشويه السمعة لا أساس لها، هذا الشيء ليس له أي علاقة بالقوات الروسية، بغض النظر عما يتم نشره".