الخارجية الروسية: تصريحات بومبيو حول دعم الشعب الايراني "منافقة"

صرحت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن موسكو تراقب الوضع في ايران وتصريحات بومبيو حول "دعم" الشعب الايراني تثير الحيرة.

وأضافت الخارجية الروسية أن تصريحات بومبيو حول دعم الشعب الايراني "منافقة" حيث تبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها حتى يعاني شعب الجمهورية الإسلامية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن موسكو تتابع الوضع في إيران، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حول "دعم" الشعب الإيراني أمر محير".

وأضافت "نحن نتابع تطور الوضع، ونحن نفهم أن الوضع ليس بسيطًا مع الأخذ بعين الاعتبارالوضع الدولي، ونرى عدد اللاعبين الخارجيين الذين يحاولون التأثير على تطور الوضع الداخلي في إيران، ووجهنا الانتباه أيضًا إلى البيان الذي تم الإدلاء به من قبل السيد بومبيو بكلمات الدعم للشعب الإيراني، لقد تسبب هذا في حيرة لنا".

في وقت سابق اليوم كتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر: "كما قلت لشعب إيران قبل عام ونصف تقريبًا: الولايات المتحدة معك". كما أعرب عن دعمه للاحتجاجات التي تجري في الجمهورية الإسلامية.