الخارجية الروسية ترد على الناتو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو قلقة من إقرار الناتو الفضاء ساحة جديدة للعمليات، مشيرة إلى أن هذا لا يتوافق مع مصالح الأمن العالمي.

موسكو - سبوتنيك. قالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "مثل هذه التصريحات تدعو للقلق، التخطيط العسكري للحلف يهدف للوصول إلى التفوق في جميع الساحات مع جميع العواقب المترتبة عن ذلك مثل العسكرة والتصعيد. الآن وصل الحلف إلى الفضاء، نحن، بالطبع، سنتابع عن كثب كيف سيتم تنفيذ تأكيد الأمين العام للناتو، السيد ستولتنبرغ، بعدم وجود نية لدى المنظمة لنشر الأسلحة في الفضاء".

وأضافت "نحن ننطلق من أن تحويل الفضاء إلى ساحة مواجهة مسلحة لا يتوافق مع مصالح الأمن لأية دولة في العالم، بما فيها الدول الأعضاء في الناتو".

هذا وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد أعلن في وقت سابق أن دول الحلف يعتزمون الاعتراف بالفضاء كمجال تشغيلي جديد لهم، لكنها لن تنشر أسلحة فيه.