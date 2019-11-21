بوتين مدعو رسميا لزيارة مولدوفا

أكد رئيس مولدوفا إيغور دودون، اليوم الخميس، أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية العام المقبل.

كشيسيناو - سبوتنيك. وقال دودون في مقابلة مع موقع "يونيميديا": "أتمنى كثيرا أن أرى في المستقبل القريب، ربما العام المقبل، زيارة بوتين الرسمية لمولدوفا، وقد قدمت له دعوة رسمية للحضور إلى جمهوريتنا".

وأشار الرئيس المولدوفي إلى أنه سيعقد كذلك هذا العام اجتماعات مع بوتين، مضيفاً بقوله "سيكون لدينا اجتماعات قبل نهاية العام ، على الأقل أنا مدعو إلى اجتماع غير رسمي لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في 20 كانون الأول/ديسمبر، وقد تكون هناك اجتماعات أحاديه الجانب".

كما نوه رئيس جمهورية مولدوفا إلى انه قد زار موسكو مرتين، والتقى أيضا بالرئيس الروسي عدة مرات في إطار زيارات العمل.

وفي سياق متصل كان رئيس الوزراء المولدوفي ايون كيكو، قد دعا يوم أمس الأربعاء خلال زيارته الرسمية إلى موسكو، رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الى كشيسيناو لتعزيز تعاون في المجالين التجاري والاقتصادي.

يذكر أن دودون كان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منتصف الشهر المنصرم، على هامش قمة رابطة الدول المستقلة، في عشق أباد.