روسيا تعيد ثلاثة أطفال من "داعش" إلى أقاربهم بعد جلبهم من العراق

أفاد أمين مفوض حقوق الأطفال في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية، إيغور موروكوف، بأن ثلاثة أطفال روس أعيدوا من العراق، وصلوا إلى مقاطعة سفيردلوفسك.

يكاترينبورغ - سبوتنيك. قال موروكوف لوكالة "سبوتنيك" في تصريح اليوم الخميس "لقد وصلوا بسلامة، وكل شيء على ما يرام. تم فحصهم، مثل كل الأطفال الذين وصلوا. كانوا في مركز طبي في موسكو، لأن إعطاء الإذن بمغادرة مكان الإقامة لا يتم إلا بعد التأكد من الحالة الصحية، حقيقة أن الأطفال قد وصلوا إلينا هذا يعني أنهم يتمتعون بصحة جيدة".

وأوضح موروكوف أن الأطفال الثلاثة يتواجدون حاليا في منزل أحد أقاربهم.

هذا ونشر الموقع المحلي "أيه1.رو" أن ثلاثة أطفال من مقاطعة سفيردلوفسك - فتاة مع شقيقين - كانوا في مأوى في بغداد. وذلك بعد أن غادر والديهم إلى العراق. وفي نهاية الأمر، توفيت الأم، ولم يعلم أحد مكان وجود والدهم.

وكانت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، اليوم الاثنين الماضي أعلنت أن طائرة خاصة بوزارة الطوارئ الروسية على متنها 32 طفلاً، من الذين انضمت عائلاتهم سابقا لـ "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد من الدول)، في العراق وصلت إلى روسيا من بغداد .

وقالت مفوضة حقوق الأطفال لدى الرئيس الروسي، آنا كوزنتسوفا، إنه سيتم إرسال الأطفال إلى أقاربهم المقيمين في 13 منطقة في روسيا، من بينها: مقاطعتي بينزا وياروسلافل ومدن يكاترينبورغ وموسكو وتشيليابينسك وتيومين ، بالإضافة إلى جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا وإقليم بريموري وغيرها من المناطق الروسية.

ويذكر أنه في عام 2017 تأسست لدى المفوضية الروسية لشؤون الطفل، لجنة بين الوزارات المعنية بدعم عودة الأطفال الروس من مناطق الصراعات إلى الوطن. ووضعت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والداخلية والصحة، وغيرها من الوزارات الروسية الترتيبات الخاصة لذلك، والتي من خلالها أصبح بالإمكان تنظيم عملية عودة أكثر من 100 طفل من العراق إلى روسيا.