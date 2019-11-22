بوتين يعلن عن صنع سلاح منقطع النظير

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "حادثة سيفيرودفينسك" ارتبطت بتطوير ما تملكه روسيا من أسلحة دفاعية.

وقال الرئيس بوتين، في الإشارة إلى الانفجار الذي وقع في 8 أغسطس/آب الماضي، في ميدان تجارب تابع لوزارة الدفاع الروسية قرب مدينة سيفيرودفينسك في شمال شطر روسيا الأوروبي، إن الذين قُتلوا في تلك الحادثة عملوا على صنع سلاح منقطع النظير.

ونوه الرئيس بوتين، أثناء قيامه بتسليم أوسمة إلى أرامل قتلى حادثة سيفيرودفينسك، إلى أنهم قاموا بمهمة جليلة تتعلق بتطوير الأسلحة التي تدافع روسيا بها عن نفسها.

وكانت المنظمة الروسية للطاقة النووية (روس آتوم) قد أعلنت مقتل خمسة خبراء ممن عملوا على محرك صاروخ.