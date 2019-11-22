القبض على 9 إرهابيين في موسكو وتتارستان خططوا لانقلاب

أعلن جهاز الأمن الفدرالي القبض على تسعة أشخاص ينتمون لتنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي المحظور في روسيا، في عدد من المدن الروسية، مارسوا أنشطة غير دستورية تهدف إلى الإطاحة بالسلطة الحالية باستخدام القوة.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم إحباط عمل اثنين من قيادات تنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي المحظور في روسيا وسبعة من أعضائه، في إطار عملية خاصة في مدينة موسكو وجمهورية تتارستان وإقليم تيومين [في جبال الأورال]".

وأضاف البيان أن المقبوض عليهم قاموا بتشكيل شبكات إرهابية مغلقة في مناطق روسيا، وتنظيم مهام تمويل أنشطة مخالفة للقانون، ونشر الأيديولوجية الإرهابية، وقاموا بتجنيد المسلمين من السكان في صفوفهم".

وتابع البيان: "ثبت أن أعضاء التنظيم قاموا بأنشطة غير دستورية تقوم على مبدأ إنشاء ما يسمى بـ "الخلافة العالمية"، وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني، وتهدف إلى الإطاحة بالسلطة الحالية باستخدام القوة".

ووفقا للبيان، فقد وجد في حوزتهم مواد دعائية محظورة في روسيا، ووسائل اتصال وتخزين بيانات.

ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا والعراق.