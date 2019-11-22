بوتين يشدد على أهمية نمو الاقتصاد الروسي وزيادة دخل المواطنين

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يتعين على السلطات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بذل الجهود لتعزيز الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد، وجعل النمو الاقتصادي مستداما وديناميكيا، مشيرا إلى زيادة دخل المواطنين.

نوفو- أوغاريفو – سبوتنيك. وقال بوتين خلال افتتاح اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية "كما تعلمون، في الـ 21 من تشرين الثاني/ نوفمبر، تبنى مجلس الدوما الميزانية الفيدرالية للفترة من 2020 حتى 2022، وكذلك ميزانيات الصناديق الثلاثة الممولة من خارج الميزانية. على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من الضروري توحيد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد، وجعل النمو الاقتصادي أكثر استدامة وعالي الجودة وديناميكيا. وهذا ما يزيد من دخل المواطنين".

وأضاف بوتين "سنتحدث عن موضوعات راهنة أخرى، وسنتحقق مما يطلق علية الساعة ... آمل أن يؤدي "ضبط الساعات" (ضبط الإيقاع في اتجاهات وقضايا مختلفة) إلى تنسيق أكبر، بين مختلف الوزارات والإدارات، ومختلف الهياكل التي تتعامل مع القضايا الاقتصادية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاجتماع المخطط له وفقا للتقاليد، سيتناول الحديث عن الوضع الحالي للاقتصاد، بما في ذلك ما يجب تنفيذه قريبا في القطاع الحقيقي، وفي الميزانية والائتمان والمجالات النقدية، التي ينبغي التركيز عليها بشكل خاص.

هذا وحضر الاجتماع رئيس ديوان الرئاسة الروسية أنطون فاينو، وحاكم مصرف روسيا المركزي إلفيرا نابيولينا، والنائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، وزير المالية، أنطون سيلوانوف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم أورشكين، بالإضافة إلى مساعد الرئيس، أندريه بيلوسوف.