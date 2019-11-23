"سوخوي 35 /57" ثنائي مقاتل لا ضد له ولا ند

وقال الجنرال ألكسندر زيلين وهو قائد القوات الجوية الروسية في الفترة 2007 – 2012، في تصريح لمجلة روسية إن مقاتلة "سو-35" تستطيع التعامل مع الأهداف الجوية بنجاح. وفضلا عن ذلك فإنها مزودة بصواريخ مضادة للغواصات وسفن السطح، وبالقنابل الجوية الموجهة.

وتتمكن مقاتلة "سو-35" من كسب المعركة الجوية وضرب الأهداف الأرضية والبحرية بفضل التقنيات الحديثة المناسبة مثل تقنية الرادار والتقنيات البصرية الإلكترونية البعيدة المدى التي تستطيع متابعة وفرة من الأهداف في وقت واحد. ويمكن للقوات الجوية الروسية أن تقرض سيطرتها على السماء في أي بقعة على الأرض بفضل مقاتلة "سو-35" وفقا لرؤية الجنرال زيلين.

وتعتبر مقاتلة "سو-35" أفضل طائرة مقاتلة من الطائرات المستخدمة حاليًا. ولم يكن مصادفة أن تستأثر هذه الطائرة باهتمام العديد من الدول. وتم مؤخرا تسليم عدد كبير من مقاتلات "سو-35" إلى الصين.

وأبدعت شركة "سوخوي" مؤخرا طائرة مقاتلة متفوقة أخرى تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات هي"سو-57".

وعندما ستدخل مقاتلة "سو-57" الخدمة في القوات الجوية الروسية قريبا إلى جانب "سوخوي 35" فإنهما ستشكلان ثنائيًا قتاليًا لا ند له في العالم ولا تقدر على مقارعته مقاتلتا الجيل الخامس الأمريكيتان "إف-22" و"إف-35" ولا مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي-20" في نظر الجنرال زيلين.