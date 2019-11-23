موسكو تكشف ماذا يمنع توقيع اتفاقية السلام مع طوكيو

إذا كانت اليابان تريد توقيع اتفاقية السلام مع روسيا فعليها أن تقر بسيادة روسيا على جزر الكوريل كافة.

صرح بذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في معرض حديثه للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "مجموعة العشرين".

واستعادت روسيا السيادة الكاملة على جزر الكوريل نتيجة للحرب العالمية الثانية. غير أن اليابان ما زالت ترفض الإقرار بسيادة روسيا على أربع جزر في جنوب مجموعة جزر الكوريل وهو ما يحول دون توقيع اتفاقية السلام التي يجب أن تنهي حالة الحرب بين روسيا واليابان.

وأكد الوزير الروسي أن الإقرار بنتائج الحرب العالمية الثانية هو الذي يفتح الطريق لمناقشة أي قضية أخرى بين روسيا واليابان.

وهناك عائق آخر يعترض طريق إنهاء حالة الحرب بين الدولتين من خلال توقيع اتفاقية السلام هو التحالف العسكري بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية كما أشار إلى ذلك وزير الخارجية الروسي.

وكشف لافروف للصحفيين أنه يعتزم مناقشة التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي خلال زيارته لروسيا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.