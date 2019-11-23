روسيا تكشف عن طلب إيراني للحصول على ملياري دولار

وقال نوفاك: "حوالي ملياري دولار، ويمكن أن تكون 5 مليارات - مع الأخذ في الاعتبار القرارات السابقة. يقولون إنهم قد حصلوا على وعد بما مجموعه 5 مليارات دولار في عام 2015".
وأضاف الوزير الروسي معلقًا على المشاريع التي تريد إيران الحصول على الأموال من أجلها: "القرض سيكون لبناء محطات طاقة حرارية، ومحطات طاقة كهرومائية، وسكك حديدية، وزيادة عربات المترو".
وقال: "في البداية كان من المفترض تخصيص الأموال من القرض العام لمشروع محطة توليد كهرباء سيريك بطاقة 1400 ميغاوات وبتكلفة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تزويد سكك حديد جارمسار-إنش بورون بكلفة 1 مليار دولار".
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