روسيا تكشف عن طلب إيراني للحصول على ملياري دولار

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن إيران تتوقع الحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار من الاتحاد الروسي لتنفيذ عدد من المشاريع، وأنه مع الأخذ في الاعتبار القرارات السابقة، يمكن أن يكون إجمالي القرض حوالي 5 مليارات دولار.

موسكو – سبوتنيك . وقال نوفاك وهو أيضًا الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية الإيرانية للصحفيين: "لقد تقدموا بالفعل بطلب للحصول على عدد من المشاريع والميزانية والقروض الحكومية. وزارة المالية تدرس هذه المسألة، يمكنك أن تطلب من وزارة المالية".

وقال نوفاك: "حوالي ملياري دولار، ويمكن أن تكون 5 مليارات - مع الأخذ في الاعتبار القرارات السابقة. يقولون إنهم قد حصلوا على وعد بما مجموعه 5 مليارات دولار في عام 2015".

وأضاف الوزير الروسي معلقًا على المشاريع التي تريد إيران الحصول على الأموال من أجلها: "القرض سيكون لبناء محطات طاقة حرارية، ومحطات طاقة كهرومائية، وسكك حديدية، وزيادة عربات المترو".

وقال: "في البداية كان من المفترض تخصيص الأموال من القرض العام لمشروع محطة توليد كهرباء سيريك بطاقة 1400 ميغاوات وبتكلفة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تزويد سكك حديد جارمسار-إنش بورون بكلفة 1 مليار دولار".