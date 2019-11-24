روسيا تصنع أسلحة صالحة للأكل... صور

اقترح الحلوانيون إنتاج خط مسدسات صالحة للأكل تبدو حقيقية تمامًا.
نسخة الشوكلاتة من بي إم وتي تي ومسدس ستيتشكن والأسطوري Beretta و Mauserولا تختلف تقريبا عن النسخ الأصلية- فقط لا تطلق النار. وبالطبع ذخيرة صالحة للأكل مصنوعة من 54% من الشوكلاتة الداكنة.
Шоколадные пистолеты: Mauser C96, Beretta 92, АПС, ТТ. Фото: https://t.co/f9DoMMA0BS pic.twitter.com/XKqAw7rMRa— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 24, 2019
سعر هذا "السلاح" أقل بكثير من سعر السلاح الحقيقي ويعتمد فقط على وزن المنتج. من 3900 (تقريبا 65 دولار) روبل ل بي إم الصغير إلى 5300 (حوالي 90 دولار) ل Mauser الكبير، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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