روسيا تصنع أسلحة صالحة للأكل... صور

استعدادا لعيد رأس السنة الجديدة وتبادل الهدايا، فكرت شركة العاصمة الروسية المتخصصة في إنتاج منتجات الشوكولاته، بأمر غير تقليدي.

اقترح الحلوانيون إنتاج خط مسدسات صالحة للأكل تبدو حقيقية تمامًا.

نسخة الشوكلاتة من بي إم وتي تي ومسدس ستيتشكن والأسطوري Beretta و Mauserولا تختلف تقريبا عن النسخ الأصلية- فقط لا تطلق النار. وبالطبع ذخيرة صالحة للأكل مصنوعة من 54% من الشوكلاتة الداكنة.

سعر هذا "السلاح" أقل بكثير من سعر السلاح الحقيقي ويعتمد فقط على وزن المنتج. من 3900 (تقريبا 65 دولار) روبل ل بي إم الصغير إلى 5300 (حوالي 90 دولار) ل Mauser الكبير، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".