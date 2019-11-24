لافروف ووزير خارجية نيبال يبحثان التعاون بين البلدين والوضع الدولي يوم 25 نوفمبر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيناقش مع نظيره النيبالي براديب كومار جياوالي في 25 تشرين الثاني / نوفمبر آفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثات المقرر إجراؤها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، سيبحث الوزيرين حالة وآفاق التعاون الروسي- النيبالي وتطابق المواقف في الموضوعات الهامة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي".

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن: "أحداث عام 2015، عندما وقع زلزال مدمر في نيبال، أصبحت تأكيدًا مقنعًا لقوة أواصر الصداقة بين شعوب بلدينا. أرسلت روسيا مجموعة مشتركة من رجال الإنقاذ والأطباء [ما يقرب من مائة شخص] إلى منطقة الكارثة، وكانت أيضًا واحدة من مقدمي قرار الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تم تبنيها في أيار/ مايو 2015 بشأن تقديم مساعدات طارئة إلى نيبال".

هذا ويصل وزير خارجية النيبال إلى موسكو يوم 24 تشرين الثاني / نوفمبر. ويذكر أن الزيارة الرسمية السابقة لوزير الخارجية النيبالي إلى روسيا تمت في عام 2005.

وتأسست العلاقات الدبلوماسية مع نيبال في 20 تموز / يوليو 1956. وهناك حوار سياسي بين روسيا ونيبال، بما في ذلك على أعلى المستويات.