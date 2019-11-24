وفد من الحزب الحاكم السوري يصل موسكو

أعلن رئيس مجموعة الصداقة بين البرلمانين الروس والسوريين، عضو مجلس الدوما، ديمتري سابلين، اليوم الأحد، وصول وفد من حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا إلى موسكو.

وقال سابلين لوكالة "سبوتنيك": "أن الوفد وصل إلى موسكو وسيزور يوم الأحد، الحديقة العسكرية الوطنية للقوات المسلحة" باتريوت"، مشيراً إلى أن الوفد يضم الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال، وأعضاء القيادة المركزية للحزب، ياسر الشوفي (رئيس الدائرة التعليمية) وعمار السباعي (رئيس الدائرة الاقتصادية).

وأشار سابلين إلى أنه بالإضافة إلى الاجتماع مع قيادة حزب "روسيا الموحدة"، فإنه من المقرر خلال الزيارة أن يعقد الوفد اجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ومائدة مستديرة تحت عنوان "أبطال اليوم: من ينبغي أن يكون نموذجًا للشباب؟"، نظمته مجموعة العمل حول تنفيذ اتفاقية التعاون بين حزب "روسيا الموحدة" وحزب البعث ومنظمة عموم روسيا لرعاية المحاربين القدامى "رفاق السلاح".

سيحضر الاجتماع سياسيون، وشخصيات عامة، وممثلون عن المثقفين المبدعين، فضلا عن والدي بطل روسيا، الذي توفي في سوريا، رومان فيليبوف.

هذا وكان نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، نائب الأمين العام في حزب "روسيا الموحدة"، أندريه كليموف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفد حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا قد يزور موسكو قبل نهاية العام الجاري.

هذا وقد بحث أعضاء الحزب الروسي مع وفد حزب البعث الحاكم في سوريا خلال أبريل/شهر نيسان الماضي قضايا حماية سيادة الدولة.

ووقع حزب "روسيا الموحدة" وحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا في دمشق اتفاقية التعاون بينهما للأعوام 2020 - 2018 .