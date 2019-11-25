تزويد الجيش الروسي بمدرعات من طراز "بوميرانغ" و"كورغانيتس – 25"

أعلن قائد القوات البرية الروسية الفريق الأول أوليغ ساليوكوف، اليوم الاثنين، أنه تم توقيع عقود حكومية لتزويد الجيش الروسي بمدرعات من طراز "بوميرانغ" و"أرماتا" و"كورغانيتس – 25".

موسكو - سبوتنيك وقال القائد لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجمة الحمراء)": "يتم مواصلة اختبار كما تعلمون نماذج واعدة من طراز "بوميرانغ" و"أرماتا" و"كورغانيتس – 25، والتي من حيث خصائصها مع مراعاة إمكانات التحديث الموضوعة فيها، ستتجاوز بالتأكيد أفضل النماذج الأجنبية لأكثر من عشر السنين".

وأضاف، "تم بالفعل إبرام عقود حكومية لتزويد مجموعة تجريبية من هذه النماذج الواعدة لاختبارها في الحياة العملية".

هذا وقد أعلن ساليوكوف، في وقت سابق، أن القوات البرية تنتظر الحصول قريبا على دبابات "أرماتا"، ووحدات منصات "كورغانيتس-25"، وناقلات الجنود المدرعة رباعية الدفع والبرمائية "بوميرانغ".

هذا وبدأت في روسيا عام 2008 عملية إصلاح عسكري واسعة النطاق، أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة.

وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل (317 مليار دولار حسب سعر الصرف حينها) حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 بالمئة.