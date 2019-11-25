وصول فريق طبي خاص تابع للقوات الروسية إلى شمال سوريا

وصل فريق طبي من الوحدة الأولى الخاصة التابعة للقوات الروسية، إلى قاعدة الشرطة العسكرية الروسية بالقرب من كوباني في شمال سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الطبيب الجراح سيرغي بونوماريف للصحفيين اليوم الاثنين: "لم يحصل السكان المحليين على رعاية طبية كافية منذ فترة طويلة".



وأضاف الطبيب: "هناك أمراض مزمنة وحادة وحالات صعبة، نحن مستعدون للعمل هنا حتى النهاية، ستصل الوحدة الطبية بكامل قوتها بعد فترة ، أعتقد أننا سنكون قادرين على الكشف على حوالي 100 شخص يوميا".

هذا وقد تم نقل الفريق الطبي والمعدات والأدوية على متن مروحية من طراز "مي-8"، ونشر أول نقطة طبية مزودة بالأدوية والحاجات اللازمة بالإضافة إلى أجهزة فحص متطورة لعمل الأطباء، بعد ثلاث ساعات فقط من الوصول.

ويعمل حاليا ثلاثة أطباء في النقطة، طبيب جراحة عظمية، وجراح عام، وطبيب صحة عامة.

هذا ويعمل مع الفريق الطبي مترجم، وتقوم الشرطة العسكرية بتنظيم وحماية هذه النقطة الطبية، ويتم توزيع المساعدات الإنسانية في نفس الوقت على السكان المحليين.