بوغدانوف: كلما كان انضمام "قسد" إلى الجيش السوري أسرع كلما كان هذا أفضل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أنه كلما كان انضمام "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" إلى الجيش الحكومي السوري أسرع، كلما كان هذا افضل.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول التوقيت المحتمل لانضمام قوات قسد إلى الجيش الحكومي السوري"كلما كان اسرع، كلما كان افضل".

يتبع...