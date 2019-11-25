دعوة فلسطين للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي في 2020

أعلن وزير العمل الروسي، مكسيم توبيلين، اليوم الاثنين، إمكانية مشاركة وفد فلسطيني في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في العام المقبل.

موسكو - سبوتنيك . وقال توبيلين، بعد محادثاته مع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي: "اتفقنا اليوم مع السيد الوزير، على أن الوفد الفلسطيني سيشارك في حال أمكن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سيجري في حزيران/يونيو 2020".

وبدوره تحدث توبيلين عن إمكانية زيادة التعاون الصناعي مع فلسطين، وفي مجال السيارات بالتحديد.

وقال: "أحد أكبر مصنعي السيارات الروس "مجموعة غاز"، أعربت عن اهتمامها بدخول السوق الفلسطينية واستعدادها لبحث إمكانيات توريد وسائل النقل التجارية"، مضيفاً أنه يوجد هناك أيضاً إمكانيات التعاون في مجال المعادن والأدوية.

واحتضنت موسكو، في الفترة ما بين 20-22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ4 للجنة الحكومية العليا للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني.

وبحثت اللجنة الروسية الفلسطينية المشتركة على مدار يومين دعم سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين ودعم رؤية الحكومة الفلسطينية في إحداث تنمية اقتصادية وتطوير مجالات التعاون في مختلف المجالات.